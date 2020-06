Magazine Whindersson Nunes e Luisa Sonza têm dados expostos em rede social

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Humorista contou ter sido colocado em conversa onde mostraram ter todos os seus dados pessoais

Whindersson Nunes usou seu perfil no Twitter para contar que recentemente descobriu ter tido todos os seus dados pessoais vazados, assim como os de Luisa Sonza, sua ex-mulher, e de outros familiares. O humorista compartilhou prints de um grupo na rede social de mensagens Whatsapp em que ele foi colocado e enviaram informações como seus documentos e endereços.

“Nunca pensei que fosse passar por isso na vida, me colocaram num grupo expondo os documentos e endereços, meus, de meus familiares, da Luisa, dos familiares dela, esse é o tipo de coisa que o hate alimenta parem com isso gente, por favor”, escreveu ele na postagem.

Luisa começou a sofrer uma série de ataques na web após o lançamento de sua nova música, uma parceria com o cantor Vitão, que teve direito a clipe com cenas quentes.

Muitos justificaram ataques com o argumento de que “a música é ruim”, mas Whindersson rebateu, afirmando acreditar na existência de outras motivações: “Eu já vi música ser ruim, agora ser ruim a ponto de pegar os dados do Latino e mandar no whats dele eu nunca cheguei nesse ponto não, acho que aí já não é mais a música sei lá só acho”.

