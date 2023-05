Dicas de O Sul Ludmilla faz show no Parque Harmonia, em Porto Alegre, na véspera do Dia dos Namorados

Para iniciar as comemorações do Dia dos Namorados, Porto Alegre receberá a cantora Ludmilla, com sunset e pagode, no Parque Harmonia, no dia 11 junho, a partir das 14h.

A apresentação faz parte da turnê “Numanice”, que surgiu em 2020 e consagrou a carreira da funkeira, passando por diversos Estados brasileiros.

Todos os ingressos para o show de Ludmilla na Capital gaúcha já foram vendidos. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @primepromopoa.

Não será permitida a entrada de menores de idade no evento, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis. É imprescindível a apresentação de documento atualizado com foto na entrada.

