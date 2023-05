Esporte Como os fãs por futebol no Brasil impulsionam as tendências das apostas esportivas

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A popularidade do futebol faz com que ele se estenda a outras áreas, como as apostas esportivas Foto: Reprodução A popularidade do futebol faz com que ele se estenda a outras áreas, como as apostas esportivas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futebol é parte importante da cultura brasileira, sendo uma paixão nacional que une e emociona milhões de pessoas por todo o País. Segundo dados do Think With Google, o esporte é o preferido de 70% dos brasileiros. Isso faz com que cresçam também as apostas esportivas. Atualmente, existem muitos sites de apostas que aceitam Pix, um método de pagamento exclusivo do Brasil.

Desde cedo, muitas pessoas aprendem a amar o futebol e a torcer por seus times favoritos. A popularidade do esporte faz com que ele se estenda a outras áreas, como as apostas esportivas.

Entenda abaixo mais detalhes sobre como os fãs por futebol no Brasil impulsionam as tendências das apostas esportivas.

Por que o amor pelo futebol impulsiona as apostas esportivas

Muitos brasileiros são apaixonados por futebol e, por isso, acabam adquirindo um grande conhecimento sobre o esporte e seus próprios times. Isso, muitas vezes, se traduz em apostas esportivas, onde os torcedores podem usar seu conhecimento no assunto para palpitar nos resultados dos jogos.

Aliás, é comum a aposta informal entre amigos, familiares e colegas de trabalho, que envolvem pequenas quantias ou outros bens. Com o crescimento das casas de apostas, levaram o assunto para outro patamar. Outro detalhe é que como o futebol é o esporte mais popular do Brasil, há competições ao longo de todo ano, permitindo apostar em diferentes eventos esportivos.

Por exemplo, um clube grande do Brasil tem a possibilidade de jogar em um único ano:

Campeonato Estadual;

Copa do Brasil;

Campeonato Brasileiro;

Copa Sul-Americana;

Copa Libertadores;

Copa São Paulo de futebol júnior.

Isso, é claro, sem contar os jogos da Seleção Brasileira como em amistosos, Copa América, Eliminatórias e até a Copa do Mundo. Com o grande número de oportunidades, aumenta ainda mais o interesse dos apostadores pelo futebol e a tendência de fazer apostas esportivas nesse esporte. Prova disso, entre as pessoas que fazem apostas online, 81% apostam em futebol, segundo dados do Portal O Sul.

As apostas esportivas no Brasil hoje

Atualmente, as apostas esportivas estão em pleno crescimento no Brasil, especialmente após 2018, quando o então presidente Michel Temer sancionou a Lei nº 13.756, que autorizou a operação de apostas esportivas de quota fixa no Brasil. Ainda que a regulamentação do setor não tenha acontecido, já existem mais de 450 casas de apostas online operando no país.

Mas, não para por aí. Elas também dominam os espaços de patrocínio no futebol brasileiro. Dos 20 times que disputam o Campeonato Brasileiros série A, 19 têm o patrocínio de alguma casa de aposta esportiva. Em 2019, primeiro ano após a regulamentação, 50% dos clubes já receberam algum patrocínio do setor.

Aliás, dos 124 times que irão disputar alguma divisão do Campeonato Brasileiro, 69,4% têm patrocínio de casas de apostas. De acordo com dados do BNL Data, o setor deve faturar R $12 bilhões no Brasil em 2023, um crescimento de 71% em relação a 2020, quando o faturamento foi de R $7 bilhões.

As principais tendências de apostas esportivas no Brasil‌

O amor do brasileiro pelo futebol e a pela competição vem ajudando o setor a crescer. Por isso, veja as 3 tendências de apostas esportivas no Brasil que têm crescido nos últimos anos e como elas estão conectadas à febre do futebol.

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo são uma modalidade em que é possível mudar os palpites no decorrer do jogo. Dessa forma, os apostadores podem acompanhar as oscilações das cotações e ajustando suas apostas de acordo com o desenrolar da partida.

O futebol é um dos poucos esportes em que as “zebras” são bastante possíveis, ou seja, quando um time com poucas ou quase nenhuma chance, ganha do favorito. Nesses casos, os apostadores se emocionam ajustando suas apostas. Mas, não é só isso. Dados do Think With Google mostram que 45% dos torcedores fazem pesquisas sobre o jogo ao vivo durante a partida.

Apostas em dispositivos móveis

Com a popularização dos smartphones e a facilidade de acesso à internet, as apostas esportivas online se tornaram mais acessíveis e populares. Uma pesquisa realizada pela Nielsen apontou que 70% dos entrevistados usam smartphone enquanto assistem televisão. Outra pesquisa realizada e pela plataforma Mobile Time em parceria com a Opinion Box apontou que 77% dos brasileiros assistem a jogos de futebol com o celular na mão. Por isso, uma tendência é as casas de apostas criarem mais aplicativos para dispositivos móveis, ou sites responsivos, para melhorar a experiência dos usuários.

Publicidade das casas de apostas esportivas

Outra tendência é ter cada vez mais publicidade de apostas esportivas em eventos de futebol. Isso porque, 36% dos novos clientes preferem uma casa de aposta que patrocine algum time ou jogador de futebol conhecidos, segundo pesquisa do portal O Globo.

Dessa forma, esse tipo de investimento deve crescer ainda mais. Futebol e Brasil já são praticamente sinônimos. Essa longa história de amor agora tem mais um elemento, as apostas esportivas. Aposte você também e boa sorte!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/como-os-fas-por-futebol-no-brasil-impulsionam-as-tendencias-das-apostas-esportivas/

Como os fãs por futebol no Brasil impulsionam as tendências das apostas esportivas

2023-05-16