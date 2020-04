Celebridades Ludmilla tropeça e cai na piscina durante live em casa; assista ao vídeo

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Lud dançava e interagia com o público, quando tropeçou e foi parar dentro da piscina. Foto: Reprodução/YouTube Lud dançava e interagia com o público, quando tropeçou e foi parar dentro da piscina. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

A cantora Ludmilla sofreu um pequeno acidente em meio à sua live na noite desta sexta-feira (24) e levou um tombo, caindo na piscina de sua casa. O incidente aconteceu enquanto a artista cantava a música “Planos Impossíveis”, de Manu Gavassi.

No momento da queda, Lud dançava e interagia com o público, quando tropeçou e foi parar dentro da piscina. Mas nem assim a cantora perdeu o rebolado e continuou cantando a letra da parte onde havia parado.

No Twitter, o assunto é o mais comentado no momento, com muitos internautas fazendo brincadeiras sobre o incidente. “Gente a Ludmilla caindo na piscina no meio da live socorro”, escreveu um internauta entre risadas.

“A Ludmilla é tão chique que tropeçou e caiu na piscina. Se fosse eu, aqui em casa, no máximo que eu iria cair, é numa surra por quebrar alguma coisa da minha mãe”, brincou um segundo.

Confira o momento da queda, ocorrida em 1h11min de show.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades