Educação Entrega de kits de alimentação escolar começa pelas regiões de Santa Cruz, Estrela e metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Na 2ª CRE, de São Leopoldo, entrega contou com o apoio do 19ª Batalhão de Infantaria Motorizada. Foto: Lucas Nogare/Divulgação Na 2ª CRE, de São Leopoldo, entrega contou com o apoio do 19ª Batalhão de Infantaria Motorizada. (Foto: Lucas Nogare/Divulgação) Foto: Lucas Nogare/Divulgação

A Seduc (Secretaria Estadual da Educação) começou a entrega de kits de alimentação escolar para estudantes de todo o Rio Grande do Sul na sexta-feira (24). As CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Estrela e Gravataí foram as primeiras a receber os produtos, totalizando 7 mil cestas básicas e 168 mil quilos.

Entre os itens, que serão disponibilizados para as instituições de ensino a partir de segunda-feira (27), estão produtos como feijão, arroz, café, biscoito, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate, óleo vegetal e salsicha em conserva.

Até o mês de maio, serão distribuídas 185 mil cestas básicas contendo 24 quilos de gêneros alimentícios cada uma, o que totaliza um investimento de cerca de R$ 22 milhões e mais de 4,5 mil toneladas de comida. Os recursos são provenientes do governo do Estado, com a quantia de R$ 9 milhões, e do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), com recursos na ordem de R$ 12,7 milhões. A iniciativa beneficia as famílias dos estudantes que deixaram de comparecer às escolas a partir da suspensão das aulas como medida de enfrentamento à Covid-19.

O secretário da Educação, Faisal Karam, que acompanhou pessoalmente a distribuição dos alimentos na região metropolitana de Porto Alegre, destaca a importância da iniciativa. “Nós sempre tivemos a preocupação em oferecer a alimentação aos alunos durante o período de suspensão das aulas presenciais. Em março, nós distribuímos o estoque que já havia sido adquirido. Agora, no mês de abril, felizmente nós conseguimos comprar as cestas básicas em parceria com o governo federal. Acredito que será de grande ajuda para as famílias que passam por dificuldades neste momento”, afirma.

A 2ª Coordenadoria Regional de Educação, de São Leopoldo, recebeu 2 mil kits de alimentação. A previsão é de que cheguem mais 8 mil cestas básicas até o mês de maio. A entrega, que contou com o apoio do 19ª Batalhão de Infantaria Motorizada, do Exército, beneficiará 165 escolas de 38 municípios das regiões dos vales do Caí, do Paranhana e do Sinos.

Conforme a coordenadora da 2ª CRE, Ileane Bravo, o auxílio será de grande ajuda para a comunidade escolar. “Esta é uma excelente notícia, que traz muita alegria e estava sendo aguardada por todos. Sabemos que, para muitos, a alimentação distribuída na escola é a única refeição do dia. Por isso, este trabalho, realizado em conjunto com o governo federal, vai ao encontro das famílias que mais necessitam”, enaltece.

A 27ª Coordenadoria Regional de Educação, de Canoas, que atende a 76 instituições de ensino, recebeu, na manhã de sexta-feira (24), 2 mil kits de alimentação. Até o mês de maio, receberá mais 4 mil. Os mantimentos foram entregues no 5º Comar (Comando Aéreo Regional).

“Esta é mais uma ação do governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, que pensa no desenvolvimento integral do aluno. Estamos bem assistidos, pedagogicamente, com as Aulas Programadas e com as formações de professores. Agora, estamos viabilizando a entrega dos mantimentos para as famílias que mais necessitam na nossa região”, analisa a coordenadora da 27ª CRE, Sônia Rosa.

Em Gravataí, na 28ª Coordenadoria Regional de Educação, foram entregues mil cestas básicas. A ação contou com o apoio do Grupo de Escoteiros Murialdo, do 17ª Batalhão da Brigada Militar e de voluntários que ajudaram no descarregamento dos mantimentos. Até maio, a previsão é de que sejam distribuídas mais 13 mil cestas. A região atende a 90 escolas de cinco municípios da região metropolitana de Porto Alegre.

A titular da 28ª CRE, Marilza Pacheco Ramos, detalha a atividade na região: “Nós recebemos os kits e, com a ajuda de voluntários, o descarregamento dos caminhões durou cerca de uma hora. Agora, a partir de segunda-feira (27), os representantes dos estabelecimentos de ensino comparecerão ao grupo de escoteiros para levar os alimentos diretamente para a comunidade escolar”.

Distribuição nas escolas

A Escola Estadual de Ensino Médio Caic Madezatti, localizada no município de São Leopoldo, na 2ª CRE, tem 1,3 mil estudantes. Mais de 600 deles receberão a cesta básica. A diretora Adriana Maria Zandoná conta que muitos dos responsáveis pelas famílias da região trabalham como profissionais informais e estão ligadas aos setores de comércio, venda e serviços, justamente os que foram mais afetados pela pandemia de coronavírus.

Para Adriana, a instituição de ensino disponibilizará um caminhão com câmara fria para distribuir os alimentos. “Este é um recurso que chegou em boa hora, pois muitos pais nos procuravam buscando alimentos. Estabelecemos um cronograma dividido por horários para as turmas. O objetivo, juntamente com o caminhão que armazenará os mantimentos, é evitar aglomerações de pessoas dentro de um mesmo ambiente e tornar este processo muito mais seguro”, explica.

