Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Leite destacou o processo de elaboração do modelo de distanciamento social controlado no Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, na noite desta sexta-feira (24), de um seminário virtual promovido pela Comunitas. O tema “Caminhos para a recuperação socioeconômica dos Estados” foi discutido pelos governadores Romeu Zema (MG), Helder Barbalho (PA), Ronaldo Caiado (GO) e pelo vice-governador Rodrigo Garcia (SP). O jornalista Fábio Zambelli foi o responsável pela mediação.

Inicialmente, os governadores foram convidados a dar um parecer sobre a situação do coronavírus nos Estados em que vivem. Leite destacou o processo de elaboração do modelo de distanciamento social controlado, que deve ser implantado a partir de maio e que se baseia em resultados de pesquisas, análise de dados e evidências científicas.

“Em um primeiro momento, por não sabermos como a evolução do coronavírus se daria no Estado, tivemos de restringir a circulação de pessoas, para evitar a sobrecarga dos hospitais. Agora, já temos informações para montarmos um modelo mais sustentável, porque sabemos que a restrição do comércio e de atividades traz consequências econômicas à população”, explicou.

O governador também lembrou a importância de o governo federal prestar socorro aos governos estaduais e aos municípios.

No Brasil, a Comunitas, juntamente com os Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará e Goiás, desenvolve um projeto que busca propor caminhos, mais ágeis e assertivos, que possam apoiar a recuperação socioeconômica dos Estados. A diretora-presidente da Comunitas, Regina Esteves, fez a abertura do evento.

