Acontece Lufe Gomes é atração da Casacor RS em talk especial promovido pela Electrolux

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

“Casa Bem Vivida — o que a sua casa fala sobre você” é o tema do encontro que acontece no dia 25 de junho, às 19h, na Arena VOE, com entrada gratuita Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Lufe Gomes transformou casas reais em potência narrativa. Com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e meio milhão de seguidores no Instagram, o fotógrafo e apresentador criou uma linguagem própria para falar sobre o ato de morar com autenticidade — e tornou-se um dos nomes mais relevantes da arquitetura afetiva no Brasil. No dia 25 de junho, às 19h, ele chega à CASACOR Rio Grande do Sul 2025 como convidado especial da Electrolux e do Electrolux Projeta, para conduzir o talk “Casa Bem Vivida — o que a sua casa fala sobre você”, atração da Arena VOE, com entrada gratuita e acesso independente da mostra (sujeito à lotação). Para visitar a exposição completa da CASACOR RS, é necessário adquirir ingresso.

A conversa propõe um olhar mais íntimo e menos idealizado sobre o ato de habitar — e sobre o que os espaços revelam de quem somos. Com passagens por algumas das principais publicações do segmento, como Casa Vogue e Casa e Jardim, e autor dos livros Onde Vive Você (2017, livro de fotografia), Café com Lufe (2020) e Espiral de Mudanças (2021), Lufe construiu uma trajetória singular ao registrar lares que não seguem regras, mas contam histórias. Seu trabalho vai além da estética: é identidade, afeto e narrativa.

Criador do projeto Life by Lufe, que há mais de uma década documenta casas reais no Brasil e no mundo, tornou-se referência por revelar, com sensibilidade, a beleza e o poder da autenticidade nos espaços habitados.

A presença de Lufe marca um dos momentos mais esperados da mostra deste ano, que ocupa o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho — um edifício modernista de 1953 que abriga mais de 40 ambientes assinados por grandes nomes da arquitetura e do design.

Sobre o Electrolux Projeta

O Electrolux Projeta é um portal desenvolvido especialmente para profissionais de arquitetura, design, projetos e construção. Nele, reunimos notícias do setor, inspirações de ambientes, informações e arquivos técnicos dos produtos, um programa de benefícios e uma loja online exclusiva para os profissionais e seus clientes indicados.

O Projeta pode ser considerado uma plataforma parceira do especificador. Aqui, o usuário encontra informação, conteúdo e inspiração sobre a arte de criar lares bonitos e eficientes. Dentro da plataforma, é possível criar listas de compras personalizadas para os clientes, de forma prática e segura, além de realizar os pedidos diretamente pela sua conta. A parceria entre o especificador e o Electrolux Projeta ainda oferece benefícios exclusivos, pensados especialmente para nossos parceiros. Para mais informações, acesse: https://projeta.electrolux.com.br/login-user#cards-projeta

2025-06-23