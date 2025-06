Acontece Loja Panvel ganha novo endereço no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Espaço traz ampla diversidade de produtos, medicamentos e serviços Panvel Clinic, incentivando a rotina de cuidados com a saúde e bem-estar Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Panvel reabriu nesta semana uma de suas filiais em Porto Alegre. A loja segue na avenida Getúlio Vargas, agora no número 1746 — próxima do antigo endereço, em um ponto ainda mais conveniente para os clientes. O novo espaço reforça a presença da rede na capital gaúcha e amplia as opções de cuidado com a rotina de saúde, bem-estar e beleza. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 23h, e aos domingos e feriados, das 8h às 22h.

A loja traz um ambiente ainda mais moderno e voltado à experiência facilitada de compra do cliente. Entre os destaques do espaço, está o portfólio da marca própria Panvel com suas mais de 1 mil opções, entre itens de maquiagem, protetor solar, infantis e ortopédicos. A praticidade e a conectividade da rede também estão disponíveis em múltiplos canais: no site Panvel.com, no App Panvel ou pelo serviço Clique & Retire, que permite ao cliente comprar à distância e retirar na loja de sua preferência.

No local ainda será possível conferir as soluções em saúde e bem-estar do Panvel Clinic, como testes rápidos, verificação de glicemia e pressão arterial, realizados por profissionais farmacêuticos capacitados.

Descontos facilitam acesso à rotina de prevenção: testes para diabetes

No mês do Dia Nacional do Diabetes (26), a Panvel oferece um portfólio de soluções que inclui teste e medicamentos. O Teste Rápido de Hemoglobina Glicada é um serviço de triagem que auxilia no diagnóstico e no acompanhamento do diabetes, avaliando os níveis de glicose no sangue nos últimos três a quatro meses. Durante este mês, está sendo oferecido pela rede com 50% de desconto. Já no dia 26 de junho, a Panvel oferecerá a verificação de glicemia por apenas R$ 5.

Em evidência no cenário internacional da saúde, os medicamentos Ozempic e, mais recentemente, o Mounjaro também estão à venda na rede. Ambos auxiliam no controle da glicemia, são injetáveis e dependem de indicação médica, sendo vendidos somente com retenção de receita, de acordo com a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

