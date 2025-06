Acontece Dezoito35 celebra o melhor do vinho sul-americano com o encontro Iconos de Sudamérica na Serra Gaúcha

Restaurante em Canela (RS) será palco de ação enogastronômica com presença de 16 vinícolas, em parceria com a Wine Locals Foto: Pedro Locatelli Foto: Pedro Locatelli

No dia 12 de julho, a Serra Gaúcha se torna o centro da enogastronomia sul-americana com a realização do Festival Iconos de Sudamérica. O encontro acontece no 1835 Carne e Brasa, restaurante localizado no Kempinski Laje de Pedra, em Canela (RS), e reúne 16 vinícolas de destaque do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, cada uma apresentando alguns de seus rótulos ícones e de alta gama. Em parceria com a Wine Locals, plataforma de experiências no mundo do vinho, o evento já tem confirmadas marcas como Alto de La Ballena (URU), Bodega Garzón (URU), Riccitelli (ARG), Susana Balbo (ARG), Viña Cobos (ARG), Viña Montes (CHI), Viña San Pedro (CHI), Viña VIK Chile (CHI), Zuccardi (ARG), além de grandes representantes brasileiros como Almaúnica, Don Giovanni, Família Geisse, Foppa & Ambrosi, Guatambu, Miolo e Thera.

A escolha do 1835 como sede do evento não é por acaso: o restaurante vive uma nova fase, com menu renovado sob consultoria da chef Carla Pernambuco, uma carta de vinhos centrada em microproduções nacionais de alta qualidade e a recém-inaugurada Adega 1835, um espaço com mais de 4 mil garrafas e mais de 200 rótulos gaúchos, exclusivo para experiências e compras de vinhos. O ambiente, com vista para o bosque e cozinha aberta em vidro, proporciona uma imersão total através dos cinco sentidos.

Durante o festival, cada vinícola contará com uma estação conduzida por especialistas, onde o público poderá degustar diversos rótulos de alta gama. A programação ainda conta estações gastronômicas com carnes na brasa, charcutaria artesanal, queijos da Campanha e porções com ingredientes do terroir gaúcho; jazz ao vivo e DJ; e condições especiais na Adega 1835, com preços promocionais e lotes limitados.

Para aqueles que quiserem tornar a experiência ainda mais completa, podem optar pelo ingresso Festival de Iconos + Degustação Orientada, que inclui uma degustação às cegas conduzida por sommelier, com quatro rótulos ícones, um de cada país participante, proporcionando uma imersão ainda mais aprofundada no universo dos vinhos sul-americanos.

Mais do que um festival de vinhos, Iconos de Sudamérica é uma experiência sensorial completa, em que a excelência do vinho sul-americano encontra a hospitalidade e o cuidado com os detalhes que definem o 1835 Carne e Brasa. Com duração de seis horas, o festival reforça o papel do restaurante como referência em experiências gastronômicas no Sul do Brasil, unindo fogo, técnica e terroir em uma celebração para apreciadores de vinho e da boa mesa.

Serviço

Íconos de Sudamérica no 1835 Carne e Brasa

Restaurante 1835 – Rua das Flores, 222 – Kempinski Laje de Pedra, Canela (RS)

Data: 12 de julho de 2025

Horário: das 16h às 22h

Compras no link: https://www.wine-locals.com/passeios/iconos-de-sudamerica

