Sistema FIERGS e Universidade Feevale formalizam instalação de nova Escola Sesi de Ensino Médio em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, e reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, participaram da assinatura Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

O Sistema FIERGS e a Universidade Feevale firmaram, nesta terça-feira (24), o contrato que oficializa a instalação de uma nova Escola Sesi de Ensino Médio em Novo Hamburgo a partir de 2026. Assim, a atual Escola Sesi Francisco Xavier Kunst, que atende Educação de Jovens e Adultos (EJA), será transferida e ampliada, passando a ocupar um prédio no Campus II da Feevale, com investimento previsto da Federação de R$ 2 milhões em adequações.

Na assinatura, realizada na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre, o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, destacou que o investimento busca a integração dos alunos com o ambiente universitário. “Esse contrato segue a filosofia da nossa gestão de não construir prédios, mas sim entregar educação. Estamos investindo nesse modelo de locação, que já é utilizado por muitas empresas modernas, e o campus da Feevale é muito bem equipado para receber os nossos alunos”, afirmou.

A nova estrutura abrigará tanto as turmas de EJA, já existentes no município, quanto a nova oferta de Ensino Médio regular, que terá capacidade para atender até 360 alunos. Para o primeiro ano letivo, serão abertas 120 vagas. O edital para inscrições ao processo seletivo será publicado em setembro. Segundo a diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, o contrato com a Feevale acelera o processo para instalação da escola. “Com esse movimento conseguiremos abrir inscrições para sta nova unidade ainda neste ano. Se o prédio fosse construído do zero, o processo levaria no mínimo dois anos”, explicou.

O espaço a ser ocupado é o prédio Bicolor do Campus II. As obras de reforma devem começar nas próximas semanas, com previsão de início das aulas em fevereiro de 2026. O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, comemorou a parceria. “O que estamos formalizando aqui é muito importante para a Feevale. Sabemos da qualidade das escolas de Ensino Médio do Sesi, que formam profissionais importantes para a indústria e também para uma instituição como a nossa. Preferencialmente, queremos que esses estudantes continuem conosco no ensino superior. Esse é um dos fatores que nos interessa neste trabalho conjunto”, disse Rosa.

Também estiveram presentes na cerimônia a diretora de Relações Institucionais do Sistema FIERGS, Ana Paula Werlang, a vice-presidente da FIERGS Maristela Longhi, o vice-presidente do CIERGS Gilberto Ribeiro e o superintendente-executivo da Feevale, Roberto Sarquis Berte.

ENSINO MÉDIO SESI

Reconhecido nacionalmente, o projeto educacional do Sesi para estudantes do Ensino Médio tem como diferenciais a jornada de tempo integral, a centralidade na pesquisa como impulsionadora das aprendizagens, as salas de aula temáticas e a atuação dos professores como mentores, em apoio aos estudantes na busca de respostas para cada desafio.

As salas são organizadas física e pedagogicamente pela disposição em grupos, de modo que o trabalho coletivo seja propulsor da aprendizagem discente. O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta de aprendizado, também é um incentivo pedagógico importante. A participação e o reconhecimento de projetos de alunos em mostras científicas é uma realidade para os estudantes das Escolas Sesi. Nesse sentido, o protagonismo e o empreendedorismo são incentivados e desenvolvidos a partir do Projeto Político Pedagógico.

