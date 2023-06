O centroavante do Grêmio Luis Suárez pode estar próximo de se aposentar. O jogador relatou para a direção gremista que não está mais conseguindo suportar as dores no joelho direito e que pretende abandonar a carreira em breve. O atleta sente as dores devida uma artrose.

A questão que está sendo discutida pelas partes é como serão feitos os trâmites burocráticos em caso de uma possível desistência do uruguaio. Uma reunião deve acontecer entre o camisa 9 e os dirigentes do Grêmio para definir a situação. A informação foi dada pela Rádio Gaúcha.

Em 31 de dezembro de 2022, o Grêmio anunciou Suárez. A contratação do camisa 9 foi divulgada ainda quando o presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra, estava candidato.

O jogador foi contratado e assinou por duas temporadas. O uruguaio foi a oitava contratação do Grêmio para a temporada de 2023.