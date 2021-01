Celebridades Luísa Sonza é carregada por Vitão em dia de praia: “Meu melhor amigo”

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Casal se divertiu no mar neste domingo (10) e e cantora publica fotos no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Casal se divertiu no mar neste domingo (10) e e cantora publica fotos no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza e Vitão passaram o domingo (10) juntos e curtindo uma praia e no Instagram a cantora compartilhou uma série de fotos com o amado, incluindo uma dentro do mar sendo carregada nas costas por ele. “Meu melhor amigo”, se derreteu a ex-mulher de Whindersson Nunes.

Ela ainda publicou várias fotos com o cantor, com quem assumiu o romance em setembro, cinco meses após o fim do casamento de dois anos com o humorista.

O casal está passando o final de semana em um local de praia e, na sexta-feira (08) já tinha compartilhado um vídeo dançando em um barco. Na ocasião a músico escolhida foi SAMU, parceria de Vitão com Leo Santana.

