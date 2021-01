Celebridades Gusttavo Lima posa sem camisa e impressiona com corpo sarado e veias saltadas

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Cantor faz foto em mansão neste domingo (09) e fãs aprovam visual: "Monstro" Foto: Reprodução/Instagram Cantor faz foto em mansão neste domingo (09) e fãs aprovam visual: "Monstro". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto sem camisa no Instagram, posando em uma das salas de sua mansão da fazenda em Goiás, onde passou o fim de semana ao lado dos filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2, com a ex-mulher, Andressa Suita. De short, o sertanejo de 31 anos deixou à mostra os músculos e as veias saltadas no tronco e barriga. “Seguimos”, disse o cantor neste domingo (09).

Os seguidores não pouparem elogios. “Monstro”, disse um internauta. “Veias”, apontou outro. O post de Gusttavo também recebeu comentários como “gato” e “lindo”. O cantor já publicou no Instagram sua rotina de exercícios e de alimentação – Andressa, que está no Rio a trabalho, e ele costumavam compartilhar os treinos a dois nas redes sociais quando ainda eram casados.

O fim do casamento foi anunciada em outubro, após cinco anos de união. O divórcio foi assinado no começo de dezembro.

