Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Atriz (E) e Marta Supernova assumiram o namoro durante a pandemia Foto: Reprodução/Instagram Atriz (E) e Marta Supernova assumiram o namoro durante a pandemia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Linzmeyer aproveitou o dia de sol neste domingo (09) ao lado na namorada, a DJ e artista visual Marta Lopes, com quem posou agarradinha em dois clique em meio à natureza. “Amor na sua timeline de domingo”, disse a atriz no Instagram.

As duas foram vistas juntas pela primeira vez em outubro do ano passado e passaram boa parte da quarentena devido à pandemia de coronavírus juntas. Marta, que usa o nome artístico de Marta Supernova, já postou várias fotos com Bruna.

