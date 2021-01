Celebridades Mara Maravilha curte viagem a Salvador com o noivo e o filho

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Apresentadora posou em restaurante e chegou a fazer cliques no Pelourinho Foto: Van Carvalho/Divulgação Apresentadora posou em restaurante e chegou a fazer cliques no Pelourinho. (Foto: Van Carvalho / Divulgação) Foto: Van Carvalho/Divulgação

Mara Maravilha tem curtido dias de férias em Salvador com o noivo, Gabriel Torres, e o filho, Benjamin. A apresentadora aproveitou, no fim de semana, para fazer um passeio pelo centro histórico da capital soteropolitana e posou no pelourinho.

A apresentadora ainda parou para tirar fotos com a famosa baiana Luciene Marinho. “Esse carinho é assim por onde eu passo, isso me envaidece até hoje. Sou muita grata sempre pelo público e pela história linda que eu construí”, disse ela, na ocasião.

Maternidade

Recentemente, Mara falou que a maternidade é a sua maior realização. Após três anos na fila da adoção, a apresentadora e o noivo estão adaptados a uma nova rotina após a chegada de Benjamin à família. O menino, que completará 3 anos no dia 6 de março, mesma data do aniversário de Mara –, é “lindo, simpático, muito inteligente, carinhoso, amoroso”, segundo ela, que não esconde a corujice.

De acordo com a apresentadora, ela tem o objetivo de levantar a bandeira da adoção a outras mulheres. “Quero empoderá-las, mostrar que vale a pena não desistir. Realmente, há burocracias, mas é um processo que precisa de etapas. Então, tem as entrevistas, a entrega de documentação… Existe a burocracia, mas a maternidade me faz mais feliz”, afirmou.

