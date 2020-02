Celebridades Luísa Sonza estreia na Sapucaí e detalha rotina de beleza: “Cabelos estão sempre muito bem tratados”

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Luísa Sonza vai estrear na Sapucaí em grande estilo. A cantora será um dos destaques de chão da escola Acadêmicos do Grande Rio e uma das embaixadoras de Elseve, de L’Oréal Paris, onde também vai se apresentar no sábado (29) das Campeãs.

“Será minha primeira vez na Sapucaí. Estou muito feliz e honrada com o convite. Mesmo com a agenda corrida, tenho tentado dar o meu melhor, ir ao máximo de ensaios possíveis para ser incrível no dia. Sempre rola uma ansiedade, né? Ainda mais por ser a primeira vez, mas fui muito bem recebida pela escola e tenho me sentido em casa. Vai ser demais”, contou.

Para o dia do desfile, no domingo (23), Luísa planeja fazer um ritual de skincare e hidratação nos fios para eles estarem radiantes. “Gosto de fazer uma esfoliação, uma máscara e depois uma boa hidratação. Isso me ajuda a relaxar. Como porta-voz de Elseve, L’Óreal Paris, é claro que meus cabelos estão sempre muito bem tratados, né?! Adoro todos os produtos e aprendi a cuidar muito mais dos fios. Faço hidratações intensas e uso com recorrência o creme de pentear anti-corte, de Elseve Longo dos Sonhos. Além de manter os cabelos hidratados, ele salva as pontas danificadas! Ideal para manter meu cabelão e fugir da tesoura”, disse ela, que também pretende fazer uma alimentação leve para dar conta da maratona.

Dona de um cabelão loiro invejável, Luísa já clareou as madeixas uma vez, mas não descarta fazer uma transformação e tingir os fios de castanho ou ruivo em algum momento. “A primeira vez que pintei o cabelo na vida foi com Imedia, de L’Oréal Paris. Clareamos meu cabelo e eu adorei. Gosto muito de fazer mudanças, ainda mais quando meus parceiros compram minhas ideias, dá um match legal! Quem sabe eu arrisco uma nova cor?”, contou ela.

