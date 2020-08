Ela disse que imaginou que seria alvo de comentários maldosos quando lançou com o cantor o clipe de "Flores". (Foto: Reprodução/Instagram)

Luísa Sonza falou sobre os boatos de que estaria tendo um relacionamento com Vitão e de que teria traído o ex-marido, Whindersson Nunes, em uma entrevista para o canal Foquinha no YouTube. Ela disse que imaginou que seria alvo de comentários maldosos quando lançou com o cantor o clipe de “Flores”.

“Quando começam a inventar umas coisas muito fora do ar, esses negócios de traição, de eu estar com o Vitor desde 2019… Nem gosto de tocar nesse assunto, porque é tão ridículo”, disse ela, que garantiu que não liga mais para o que falam: “Mas agora que eu estou solteira, se quiserem especular, não me importo. Estou solteira, faço o que quiser da minha vida”.

Apesar disso, Luísa afirmou que sua vida pessoal é “muito monótona” e que ela nunca foi de ficar sem compromisso. “A galera cria muita coisa. Sabe aquela amiga que nunca pega ninguém? A galera acha que sou muito louca e nem sou. Tive dois relacionamentos, um que durou três anos, outro de cinco, que ainda casei. Não sou muito da pegação, mas queria muito ser. Mas não consigo ser assim”, confessou.

Depois de Vitão dizer que Luísa é sua crush, a cantora respondeu se ele é correspondido. “Ele é uma pessoa muito legal, muito especial para mim. Ele é muito bonito, tudo certo”, limitou-se a declarar.