John Travolta é um psicopata em filme inédito que está no streaming

Estreou nas plataformas no início do mês. O longa marca o retorno de John Travolta a um filme de qualidade. Pela primeira vez na carreira, ele faz um psicopata. É um suspense sobre um fã fanático que faz de tudo para conseguir um autógrafo de seu maior ídolo, Hunter Dunbar. Com a ajuda de uma amiga que trabalha como os paparazzi, ele finalmente descobre onde Hunter mora, e, para conseguir o que quer, não haverá limites.

Ultimamente, a tendência nos trabalhos de John Travolta vem caindo drasticamente. Seus últimos sucessos foram em 2007, quando Wild Hogs e Hairspray alcançaram a marca de US $ 100 milhões de dólares, e seu último papel de destaque ocorreu em 2012, quando ele desempenhou um coadjuvante no thriller de Oliver Stone, Savages. Desde então, Travolta foi rebaixado a estrelar filmes B no território Hollywoodiano.

Travolta se tornou famoso na década de 1970, graças aos clássicos Os Embalos de Sábado à noite e Grease, que depois o amadureceram como um ator de bilheteria solidamente consistente em filmes como Look Who’s Talking, Face/Off e Phenomenon. Ao longo do caminho, Travolta experimentou parte quedas na carreira e algumas reviravoltas, as mais notáveis em 1994, quando Quentin Tarantino lhe deu o famoso papel de Vincent Vega em seu clássico Pulp Fiction