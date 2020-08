Candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump busca a reeleição no dia 3 de novembro. Atualmente, o magnata e ex-apresentador de TV mora na residência oficial dos chefes do Executivo dos EUA, a Casa Branca, em Washington. Mas caso não consiga derrotar Joe Biden nas urnas, ele não sofreria para encontrar um novo lar. Trump tem propriedades espalhadas em vários estados americanos, mas uma delas chama atenção justamente por estar localizada fora dos EUA. Neste caso, no Caribe.

Comprada em 2013 por US$ 19.7 milhões (R$ 108.4 milhões, no valor de hoje), a propriedade tem o nome de Chateau des Palmiers e abriga três grandes casas dentro de sua área: a principal, de frente para o mar, com cinco suítes e uma master suíte com dois andares; uma menor para convidados, com quatro quartos; e uma residência de serviço, com dois quartos. O completo tem ainda uma piscina externa com vista para a praia, uma academia particular, salão de jogos e quadra de tênis. Com quase 200 mil m², o imóvel fica localizado na praia de Plum Bay, na ilha de St. Martin.

Quem se interressou pela mansão pode curtir uma semana na propriedade que está disponível para alugar. Basta pagar entre US$ 35 mil (R$ 192 mil) a US$ 60 mil (330 mil) por sete dias, segundo o site www.trump.com.