30 de abril de 2020

Depois de anunciar o término do casamento com o humorista Whindersson Nunes, Luísa Sonza, 21, falou sobre os ataques que vem recebendo nas redes sociais. Em longo texto publicado no Stories do seu Instagram, a cantora afirmou que desde o começo do seu relacionamento com Nunes, há quatro anos, é alvo de críticas na internet, mas que isso a fez mais forte.

“Já me revoltei, me culpei, sofri, senti ódio, me perdi de mim mesma um milhão de vezes, até que tive que entender que nada disso é sobre mim, é sobre quem fala. A boca fala do que o coração é cheio. Eu já me curei disso, desse peso que colocaram em mim”, afirmou em um trecho.

Em outro, ela diz que trocou o ódio que já sentiu por algumas pessoas por gratidão, porque os ataques a fizeram crescer e se tornar uma mulher forte. “Eu não me abalo mais. Nada me abala mais. Eu entendi que isso na verdade é ser mulher, infelizmente, mas eu tenho orgulho da mulher que me tornei.”

Em alguns comentários nas redes sociais da cantora, internautas acusam Sonza de ter usado Nunes para ficar famosa. “Já conseguiu o que queria, né, minha filha”, afirmou um deles. Há outros que a defendem e lamentam pelo fim do relacionamento.

Fim do casamento

Luísa Sonza e Nunes anunciaram, na manhã desta quarta-feira (29), por seus perfis no Instagram que o casamento deles chegou ao fim. No texto, eles dizem que tentaram ser perfeitos a “ponto de entenderem que existe um momento [em] que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo”.

“Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor.”

Há meses, rumores dão conta de que a vida do casal já não estava bem. Em janeiro deste ano, o comediante contou que teve uma conversa definitiva com Luisa sobre a decisão de ter um filho. Na ocasião, ele negou, que ele e a cantora estivessem em crise.

“Está tudo ótimo. Está incrível. Saiu matéria em jornal dizendo que, mesmo que a gente negasse, nossa relação estava por um fio”, lembrou. Pouco tempo depois, Sonza também reagiu a uma notícia sobre o término do casal publicada por um jornal carioca.

A manchete dizia que o relacionamento estava por um fio e Sonza marcou o humorista em resposta à publicação: “[risos] amor olha”, escreveu a artista em uma foto de biquíni abraçada a ele. Whindersson respondeu com emojis de risada e também escreveu: “Do nada”. Depois, postou uma foto de rupa íntima junto do amado. A cantora e o comediante estavam casados desde 2018.

