Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Cantora postou imagem na suíte do hotel em que está hospedada em Tulum Foto: Reprodução/Instagram Cantora postou imagem na suíte do hotel em que está hospedada em Tulum. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza está viajando pelo México. A cantora postou um um clique caliente com um biquíni fio-dental na piscina da suíte do hotel onde está hospedada em Tulum na noite de sábado (03). Após o post, ela recebeu muitos elogios, mas um em especial chamou atenção: o do seu namorado, o cantor Vitão, que não pôde acompanhá-la na viagem. “Vou morder”, escreveu ele.

Neste domingo (04), Luísa postou mais fotos de biquíni no hotel. E, mais uma vez, foi elogiadíssima. “Linda, Lu!”, escreveu a atriz Duda Reis. “Perfeita” e “linda de bonita” foram outros comentários deixados pelos fãs.

A cantora de 22 anos de idade, que foi casada com Whindersson Nunes, assumiu o namoro com Vitão em setembro. Na sexta-feira (02), ela desabafou no Twitter sobre as mensagens de ódio que tem recebido nas redes sociais. “Pessoas que destilam ódio na internet, vocês não vão sossegar até matar alguém, né? Porque estou avisando, uma hora vocês vão conseguir”, desabafou Luísa.

