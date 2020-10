Celebridades Após críticas, Thais Fersoza volta a posar de maiô e diz: “Cada um usa o que gosta e quer”

5 de outubro de 2020

Atriz é casada com Michel Teló, com quem tem Melinda e Teodoro

Neste domingo (04), Thais Fersoza voltou a publicar fotos em que aparece com um maiô roxo, que foi criticado por muitos internautas que não gostaram do look. Na imagem, a mulher de Michel Teló aparece à beira d’água.

“Sim! Eu acho maiô bonito, eu acho maiô chique, eu acho maiô elegante, eu amo esse modelo, esse decote, essa cor e cada um usa o que gosta e o que quer! A real é essa né? Deus abençoe nossa semana!”, escreveu Thais, que é mãe de Melinda e Teodoro.

A família saiu de São Paulo e se mudou para o Rio no final de agosto. “Acho que muitas adaptações foram difíceis, outras foram pra muito melhor.. tudo é um equilíbrio e a forma como a gente enxerga as coisas né?”, disse a atriz na época.

