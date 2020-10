Magazine Ex-Menudo morre após internação por tentativa de suicídio

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Anthony Galindo sofria com depressão, que foi acentuada durante o isolamento social. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anthony Galindo, ex-integrante do Menudo, morreu no último sábado (3) após passar seis dias internado por uma tentativa de suicídio. A notícia foi anunciada nas redes sociais do cantor.

“Com muita dor, queremos informar que hoje, sábado, 3 de outubro, às 15h43, morreu nosso querido Anthony Galindo, após seis dias em que os médicos fizeram de tudo para salvar sua vida”, diz o comunicado.

“Agradecemos todas as orações e apoio em um momento tão difícil para a nossa família e tantas pessoas que puderam conhecê-lo como pessoa e artista. Como era de sua vontade, a família assinou uma autorização para a doação dos órgãos e dessa maneira, no momento em que deixa de existir, vai poder ajudar outras pessoas e salvar suas vidas”, continua a nota.

A família chegou a criar uma vaquinha para ajudar com os gastos do hospital. Ele estava internado em Miami, nos Estados Unidos. Segundo a família, Anthony sofria de depressão, que foi agravada pelo isolamento social gerado pela covid-19. O venezuelano de 41 anos de idade integrou o grupo Menudo, banda que revelou o astro Ricky Martin, em 1997.

