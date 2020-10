Magazine Com ganhos diários de R$ 726 mil, Ed Sheeran entra para o top 3 dos maiores artistas solo do mundo

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantor lucrou R$ 633 milhões em três anos, ficando atrás apenas de Taylor Swift e Kanye West. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Isso é o que podemos chamar de sucesso. O cantor britânico Ed Sheeran ganhou cerca de 726 mil reais por dia em 2019, tornando-se o terceiro artista solo mais rico do mundo, atrás apenas de Taylor Swift e Kanye West. Os números divulgados mostram que sua empresa, a Ed Sheeran Ltd, teve um lucro bruto de 265,3 milhões de reais, o que levou o cantor de “Photograph” a ampliar seu patrimônio, hoje estimado em 1,4 bilhão de reais.

Aos 29 anos, Sheeran é o artista britânico mais rico com menos de 30 anos, tendo aumentado seus ganhos em quase 55% no ano de 2019 em comparação com 2018, quando arrecadou ganhou quase 55 por cento a mais do que em 2018, quando ganhou 172,9 milhões de reais. Nos últimos três anos, o cantor e compositor faturou nada mais, nada menos que 633 milhões de reais.

Com isso, e debitados impostos e taxas, Sheeran é o terceiro artista solo mais rico do mundo, depois apenas de Taylor Swift e Kanye West, que ganharam 1,04 bilhão e 836,6 milhões de reais em 2019, respectivamente. De acordo com os números divulgados pela Companies House, Sheeran, que vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo, “se pagou” um salário de 72,7 milhões de reais. E isso em um momento em que o artista fez um hiato de dois anos na carreira para o nascimento da filha Lyra Antartica. No entanto, Sheeran ampliou seu portfólio de imóveis e agora conta com 443,9 milhões de reais investidos no mercado imobiliário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine