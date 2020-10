Magazine Thomas Jefferson Byrd, ator de filmes de Spike Lee, é morto a tiros nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Byrd foi encontrado morto com “vários tiros nas costas”. (Foto: Divulgação)

Conhecido por papéis em diversos trabalhos do diretor Spike Lee, Thomas Jefferson Byrd faleceu no último sábado (3), aos 79 anos, em Atlanta, nos Estados Unidos. A informação foi revelada pelo cineasta e confirmada pelo TMZ nesse domingo (4).

Segundo a polícia local, Byrd foi encontrado morto com “vários tiros nas costas” após as autoridades receberem um chamado de emergência.

Pelo Instagram, Lee lamentou a morte do ator, com quem trabalhou em Irmãos de Sangue, Todos a Bordo, Jogada Decisiva e Garota 6. “Estou triste em anunciar o trágico assassinato do nosso querido irmão Thomas Jefferson Byrd na última noite em Atlanta, em Geórgia”, escreveu Lee. Ele publicou uma foto do ator nas gravações do filme Irmãos de Sangue (1995).

De acordo com a polícia de Atlanta, detetives da unidade de homicídio já investigam o caso. Além da longa parceria com Lee, Byrd também foi indicado ao Tony por sua atuação na peça Ma Rainey’s Black Bottom, em 2003.

