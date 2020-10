Magazine Fabio Assunção se casa com advogada

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A lua de mel vai ser nas Ilhas Maldivas. (Foto: Reprodução/ Instagram Fabio Assunção)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fabio Assunção juntou definitivamente as escovas de dentes com Ana Verena e se casou no Rio de Janeiro. O ator de 49 anos oficializou a união com a advogada, de 27, na casa dele em uma cerimônia no civil com poucos A festa foi adiada por conta da pandemia do coronavírus. Os noivos escolheram vestir branco. O intérprete de Arthur, de Totalmente Demais, compartilhou uma foto do momento do “sim” ao lado da amada.

“Falar de que? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos para chegar e chegamos, agora para ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela”, escreveu ele na legenda da imagem. “Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!)”, vibrou. A noiva, por sua vez, completou: ” E amo! Foi lindo. Já é!”.

Fabio Assunção e Ana Verena assumiram o namoro publicamente em nove de agosto. “Acordei com essa cesta que minha namorada preparou com meus filhos”, disse ele na ocasião, referindo-se aos herdeiros, João, de 17 anos, do relacionamento que teve com Priscila Borgonovi; e Ella Felipa, de nove anos, fruto da união com Karina Tavares.

Nova fase

Desde o começo do ano, Assunção resolveu dar uma nova guinada em sua vida após passar por novas crises devido ao vício em bebida alcoólica. Agora, quase 30 quilos mais magro, ele tem se dedicado aos treinamentos físicos intensos na quarentena. O ator também comemorou no dia 30 de setembro três décadas de carreira.

“Meu trabalho me apresentou minha vida e me deu a chance de trocar com cada um de vocês –meus fiéis parceiros de jornada! Devo ao meu trabalho o privilégio de poder dar aos meus filhos o meu melhor, dentro e fora de cena. Não ia deixar esses 30 anos passarem batido, e quero mais, mais e mais. Gratidão ao ofício que aqui reverencio”, declarou.

Exibindo o corpo definido, Fabio usou blazer, calça, colete e camisa de linho, feitos especialmente para ele, no casamento. Já Ana escolheu um vestido fluido de mangas bufantes e renda para assinar os papeis. O look, com decote e recortes na cintura, valorizou as curvas da carioca. A festa foi adiada por causa da pandemia. Antes da celebração, os convidados se submeteram ao teste de covid-19.

A beauty stylist Sal Moretti foi responsável pelo cabelo da advogada. “Esse cabelão é da Ana, não é aplique. Fiz uma escova e depois babyliss para dar um movimento de onda. Ela optou pelo cabelo solto porque o vestido era fluido, de tecido esvoaçante. Aí prendi as laterais coladas à cabeça com pomada e spray. Ficou bem natural”, contou ao “Gshow”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine