Magazine Drew Barrymore revela que foi colocada em “lista proibida” de Hollywood aos 12 anos por causa de vício em drogas

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Atriz revelou que era vista como "problemática" por produtores em Hollywood. (Foto: Reprodução)

Ela faz parte de Hollywood desde os quatro anos. E, talvez por causa disso, tenha vivido mais momentos intensos na sua vida do que qualquer outra pessoa. Drew Barrymore, em uma entrevista para o The Sun, refletiu sobre como ela é “sortuda” na sua carreira e como a mantem relevante aos 45 anos: “Não sei como cheguei aqui, mas nunca vou perder de vista o quanto sou sortuda. Estar na lista proibida aos 12 anos… agradeço todos os empregos que tive”.

A lista proibida a que Drew se refere surgiu porque a estrela era viciada em cocaína e maconha na pré-adolescência, de acordo com o tabloide. “Eu sei o que é perder e trabalhar pelas coisas e ter tanta sorte e ter as oportunidades que tenho e tudo o mais. Não acho que haja muito a esconder neste momento”, disse. Drew alcançou a fama aos sete anos no filme E.T.: O Extraterrestre (1982), seguido dois anos depois por ‘Chamas da Vingança’.

Quando ela se aproximou da adolescência, os holofotes se mostraram problemáticos para a atriz, cuja mãe, Jaid, era uma socialite que permitia que sua filha a acompanhasse a locais como a antiga boate Studio 54 de Nova York. Entre os 12 e os 14 anos, a atriz desenvolveu rapidamente uma reputação de ‘festeira’ e ‘garota problemática’. “Eles simplesmente me classificaram como uma mercadoria danificada e eu, infelizmente, entendi isso”, contou sobre os produtores de cinema em Hollywood.

Quando ela tinha 14 anos, ela tentou se suicidar. A atriz até foi internada em uma instituição mental pela sua mãe – uma experiência da qual Drew falou com Paris Hilton, que participou do seu talk show, “The Drew Barrymore Show”, recentemente. Depois da reabilitação, querendo recomeçar sua vida, ela tomou a decisão de se emancipar legalmente de sua mãe. Aos 15 anos, uma decisão judicial determinou que ela poderia ser considerada adulta e Drew se mudou para seu próprio apartamento em West Hollywood e começou a trabalhar como garçonete em uma cafeteria. Eventualmente, aos 17 anos, ela conseguiu um papel no filme ‘Relação Indecente’ (1992), seguido por ‘Quatro Mulheres e um Destino’ (1994).

Desde então, Drew Barrymore já estrelou em quase 60 filmes, incluindo ‘As Panteras’ e ‘Como se Fosse a Primeira Vez’.

