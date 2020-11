Magazine Luísa Sonza revela medo de mostrar formato natural do rosto e desabafa: “Vão dizer que me estraguei”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora, de 22 anos, nega harmonização facial e diz que seu rosto "mudou" porque emagreceu. (Foto: Reprodução/Instagram)

Luísa Sonza desabafou em seus stories do Instagram sobre autoestima em relação à sua aparência. A cantora, de 22 anos, negou ter feito harmonização facial e desabafou sobre o “medo” que tem de mostrar seu formato natural do rosto porque o público vai criticar.

Luísa também afirma que existe a impressão de que seu rosto mudou ao longo do tempo porque ficou famosa aos 17 anos, período em que começou a namorar Whindersson Nunes, seu ex-marido. Ela diz que, na época, tinha 15 kg a mais do que atualmente.

“Pior que não [fez harmonização]. Fiz só a boca. Fico triste porque isso aqui é natural. Eu não fiz bichectomia nem harmonização, mas super faria se sentisse necessidade. Mas é assim mesmo. Eu não teria porque mentir. Acho super okay”, começa.

“Às vezes fico me sentindo mal e tenho medo de mostrar o formato da minha cabeça, que é assim, porque as pessoas vão dizer que me estraguei com tantos procedimentos, sendo que eu não faço. Minha cara é assim. Dá vontade de mudar o rosto para deixar menos ‘quebrado’. Meu rosto é assim, quando não era, era porque eu tinha 15 kg a mais”, afirma ela.

“É louco porque de tanto falarem eu começo a me sentir mal com a minha cara, que na verdade é assim. Fora a boca, que sempre falei que coloquei. Comecei a querer disfarçar os meus traços, que são de verdade, por acharem que não são. Talvez a boca tenha influenciado, mas quando vocês me conheceram eu tinha 17 anos. Estava em fase de crescimento”, desabafa Luísa, que diz não fazer preenchimento labial há algum tempo.

“A internet deixa a gente tão ‘noiada’ da cabeça. Estou rindo aqui agora, mas tentem ter mais responsabilidade, por favor”, pede a cantora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine