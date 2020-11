Polícia Dupla de estelionatários é presa em Santa Maria

Golpistas se identificavam como funcionários do banco e recolhiam os cartões das vítimas. (Foto: PRF/Divulgação)

Na tarde desta sexta-feira (6), na BR 287 em Santa Maria, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois estelionatários que aplicavam golpes para retirar e usar os cartões de crédito de suas vítimas.

Em uma ação com a participação da Polícia Civil e do serviço de inteligência da PRF, os agentes federais abordaram um Siena emplacado em Porto Alegre. No veículo estava o motorista, um gaúcho de 30 anos, acompanhado de um paulista de 20.

No carro, os policiais encontraram duas máquinas de cartão de crédito, vários cartões de vítimas e cerca de 2.000 reais. O passageiro portava uma carteira de habilitação falsificada que era utilizada nos golpes.

Eles foram presos em flagrante por estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, sendo encaminhados à polícia judiciária com os materiais do crime. O veículo foi recolhido ao depósito.

As vítimas identificadas são de Santiago, mas os golpes provavelmente eram realizados também em outras cidades.

Golpe do cartão clonado

Um criminoso liga para a vítima, normalmente idosa, para confirmar uma compra. Como ela não confirma por não ter feito a transação, ele diz que o cartão foi clonado e que um funcionário do banco vai até a casa dela para recolher.

Outro criminoso vai até a casa da vítima, se identifica como funcionário do banco, e recolhe o cartão, que é utilizado até que termine o limite ou seja bloqueado.

