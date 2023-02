Inter Luiz Adriano deve ser relacionado para o Gre-Nal, mas o técnico Mano Menezes despista sobre a titularidade no Inter

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Luiz Adriano ainda não foi apresentado, mas deve acontecer nesta terça-feira (28) Foto: Ricardo Duarte/Inter Em entrevista, Mano Menezes disse só começará a pensar no time nesta semana (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entrando na semana do Gre-Nal, o técnico Mano Menezes, após a vitória diante do Aimoré, no sábado (25), não quis falar se Luiz Adriano, recém contratado, poderia começar como titular diante do Grêmio, na Arena, no domingo (05) pelo Gauchão.

Em sua entrevista coletiva, o técnico colorado não disse e não garantiu nenhuma titularidade. Apenas falou que iria começar a pensar na equipe titular nesta semana.

“Ele acabou de chegar. Teremos um time bem equilibrado. E é essa a missão do técnico. Encontrar a melhor característica para a equipe”, disse Mano.

Luiz Adriano ainda não foi apresentado, mas deve acontecer nesta terça-feira (28). O nome do centroavante já foi publicado no Boletim Oficial da CBF. Com isso, o jogador está liberado para atuar no clube gaúcho.

