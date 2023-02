Grêmio Grêmio terá apenas dois treinamentos antes do Gre-Nal

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Antes do clássico, Grêmio tem compromisso pela Copa do Brasil, contra o Campinense Foto: Lucas Uebel/Grêmio Antes do clássico, Grêmio tem compromisso pela Copa do Brasil, contra o Campinense (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio divulgou a programação de atividades desta semana. O clube gaúcho terá dois compromissos importantes no início de março. O primeiro é pela Copa do Brasil, contra o Campinense, no dia 1° março. O segundo é o clássico Gre-Nal, na Arena, no dia 5. Diante disso, a equipe de Renato Portaluppi terá apenas dois treinamentos antes de enfrentar o Inter.

O elenco gremista viajará em voo fretado para ganhar tempo e realizará dois treinos antes da partida válida pela 10ª rodada do Gauchão. Nesta segunda-feira (27), Renato Portaluppi comandou, com os portões fechados, o treinamento no CT Luiz Carvalho.

Durante esta atividade, o técnico gremista definiu a equipe que enfrentará o Campinense. A partida será disputada em Brasília, na quarta-feira (01), às 20h. A viagem para o Distrito Federal acontece nesta terça-feira (28).

A equipe de Renato Portaluppi volta para Porto Alegre após a partida. O elenco gremista chegará na madrugada de quinta-feira (02). A tarde do mesmo dia, o elenco já faz atividades se preparando para o clássico. Após desembarcar, os atletas farão apenas trabalhos de recondicionamento físico.

