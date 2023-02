Economia Contas do governo têm superávit de R$ 78,3 bilhões em janeiro

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Isso quer dizer que as receitas do governo superaram as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As contas do governo federal registraram superávit primário de R$ 78,3 bilhões em janeiro, informou nesta segunda-feira (27) a Secretaria do Tesouro Nacional.

Isso quer dizer que as receitas do governo superaram as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Quando ocorre o contrário, o resultado é déficit primário.

O resultado de janeiro foi o segundo maior da série histórica, atualizado pela inflação. Só perdendo para janeiro de 2022, quando o superávit foi de R$ 81,2 bilhões. A série teve início em 1997.

Tradicionalmente, janeiro é um mês de superávit primário forte, puxado pela alta arrecadação e pelo baixo nível de execução de despesas. No primeiro mês do ano, os ministérios ainda estão alinhando a execução de seus orçamentos, por isso gastam menos em comparação aos outros meses do ano. A tendência se intensifica ainda mais em início de governo.

Resultado

Segundo a Receita Federal, a arrecadação do governo com impostos, contribuições e demais receitas somou R$ 251,7 bilhões em janeiro. Foi o maior valor já registrado para meses de janeiro desde o início da série histórica, em 1995, ou seja, em 29 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/contas-do-governo-tem-superavit-de-r-783-bilhoes-em-janeiro/

Contas do governo têm superávit de R$ 78,3 bilhões em janeiro