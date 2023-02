Porto Alegre Pessoas com deficiência terão camarote acessível nos desfiles do Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Desfiles das escolas de samba de Porto Alegre ocorrem nos dias 3 e 4 de março Foto: Cesar Lopes/PMPA Desfiles das escolas de samba de Porto Alegre ocorrem nos dias 3 e 4 de março. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Carnaval no Complexo Cultural do Porto Seco de Porto Alegre terá um camarote acessível para cadeirantes. Será um espaço no nível térreo do sambódromo, em frente à cabine dos jurados, com 5 metros de largura por 5 metros de comprimento.

A capacidade é para 30 pessoas (uma pessoa com deficiência e um acompanhante). No camarote terá banheiro adaptado e o acesso será facilitado através de uma rampa. Os PCDs também terão estacionamento gratuito à disposição nas duas noites de evento.

Outra facilidade é um carrinho elétrico que servirá para locomoção dentro do complexo cultural. Os desfiles das escolas de samba acontecem nesta sexta-feira (03), e no sábado (04), a partir das 20h.

Ingressos

Foram disponibilizados 15 ingressos gratuitos e mais um ingresso para um acompanhante. No total, são 30 ingressos gratuitos por cada noite de desfiles. Os bilhetes podem ser retirados nesta quarta-feira (1º), no Auditório Araújo Vianna, localizado no Parque Farroupilha (Redenção), das 9h às 12h e das 13h30 às 18h.

