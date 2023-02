Inter “Acho que fizemos o melhor jogo fora de casa”, diz o técnico do Inter após a vitória diante do Aimoré no Gauchão

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

A equipe dominou a partida desde o início, mesmo com o gramado ruim Foto: Ricardo Duarte/Inter A equipe dominou a partida desde o início, mesmo com o gramado ruim (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória do Inter por 2 a 0 contra o Aimoré no Gauchão, o técnico Mano Menezes classificou como a melhor atuação do clube gaúcho fora de casa até o momento. Mesmo com a chuva, piorando as condições do gramado, o Colorado conseguiu fazer uma boa partida e vencer antes do clássico contra o maior rival, o Grêmio.

Desde os primeiros minutos da partida, a equipe de Mano Menezes dominou a partida. Mesmo dominando o adversário, a equipe Colorada só foi construir a vitória no segundo tempo, com Mauricio e Pedro Henrique.

“Acho que fizemos o melhor jogo fora de casa desde que o campeonato começou. As condições do gramado prejudicavam um pouco, mas encontramos a qualidade de criação bastante boa. Ao meu ver merecíamos ter vencido já no primeiro tempo. Fomos encontrar a vitória no segundo porque continuamos buscando, mérito na equipe”, disse Mano.

Para a partida contra o Aimoré, Mano Menezes fez algumas modificações na equipe visando o clássico. Bustos, Johnny, De Pena e Pedro Henrique, não jogaram, já que estavam pendurados.

O clássico Gre-Nal 438 acontece no domingo (05), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Grêmio é o líder da competição, com 25 pontos. E o Inter é o vice-líder, com 19 pontos.

