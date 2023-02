Grêmio Suárez iguala número de gols pelo Nacional no Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Apenas na vitória sobre o Juventude não teve participação direta de Suárez em algum gol Foto: Lucas Uebel/Grêmio Apenas na vitória sobre o Juventude não teve participação direta de Suárez em algum gol (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Até o momento, Suárez vem justificando a sua contratação. O camisa 9 do Grêmio vem mantendo a média de um gol por partida. Agora está com oito gols em oito jogos. O uruguaio atingiu a mesma marca com a camisa do Nacional, do Uruguai, mas em 16 jogos.

Suárez não teve alguma participação no gol apenas na partida contra o Juventude. Na ocasião, o Grêmio venceu por 3 a 2. Contra o Esportivo e Avenida, Suárez não marcou, mas contribuiu com assistências.

Suárez no Grêmio

No clube gaúcho, Suárez tem oito jogos, todos como titular, oito gols, 666 minutos em campo. Além de ser Campeão da Recopa Gaúcha fazendo três gols em sua estreia.

Suárez no Nacional

Pelo clube uruguaio foram 16 jogos, 13 como titular, 1243 minutos em campo, oito gols e foi Campeão Uruguaio.

Entres os clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro, Suárez aparece como terceiro principal artilheiro, empatado com Pedro Henrique, do Inter, e Pablo, do Athletico-PR.

