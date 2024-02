Política Luiz Fux será o próximo ministro a deixar o Supremo; veja quando os demais vão se aposentar

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Atualmente, Fux é o ministro mais velho do Supremo. Foto: Divulgação/STF Atualmente, Fux é o ministro mais velho do Supremo. (Foto: Divulgação/STF) Foto: Divulgação/STF

Depois da ministra gaúcha Rosa Weber deixar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF) e ser substituída por Flávio Dino, empossado na quinta-feira (22), Luiz Fux será o próximo a ser aposentado na Corte. Isto porque 75 anos é a idade máxima para permanência no STF. A regra, inclusive, vale para toda magistratura do País.

Atualmente, Fux é o membro mais velho do Supremo. Ele tem 70 anos e fará 75 em abril de 2028. Depois dele, a próxima a se aposentar compulsoriamente será a ministra Cármen Lúcia, que sairá do Supremo em abril de 2029.

O ministro mais novo do STF, em idade, é Cristiano Zanin, com 48 anos. Ele assumiu o cargo no ano passado, sendo o primeiro a ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato. Com aposentadoria compulsória, o ministro garante quase 27 anos de permanência na Corte.

Pela idade, os próximos ministros a se aposentarem serão:

– Luiz Fux, com 70 anos, em abril de 2028

– Cármen Lúcia, com 69 anos, em abril de 2029

– Gilmar Mendes, com 68 anos, em dezembro de 2030;

– Edson Fachin, com 66 anos, em fevereiro de 2033;

– Luís Roberto Barroso, com 65 anos, em março de 2033;

– Dias Toffoli, com 56 anos, em novembro de 2042;

– Flávio Dino, com 55 anos, em abril de 2043

– Alexandre de Moraes, com 55 anos, em dezembro de 2043;

– Nunes Marques, com 51 anos, em maio de 2047;

– André Mendonça, com 51 anos, em dezembro de 2047

– Cristiano Zanin, com 48 anos, em novembro de 2050.

Posse de Dino

Com a posse de Flávio Dino, o Supremo volta a ter a composição completa, com 11 ministros. A solenidade foi conduzida pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso. Seguindo a tradição, após a execução do Hino Nacional pela Fanfarra do Primeiro Regimento da Cavalaria de Guardas, o novo ministro foi conduzido ao Plenário pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente, Cristiano Zanin.

Flávio Dino prestou o compromisso regimental de “cumprir fielmente os deveres do cargo de ministro do Supremo, em conformidade com a Constituição e com as leis da República”, e foi declarado empossado pelo presidente do STF. Em seguida, foi conduzido pelos dois ministros à sua cadeira no Plenário.

Em nome do colegiado, Barroso deu as boas-vindas ao ministro empossado. “A presença maciça neste Plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documenta como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira”, disse.

