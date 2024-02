Rio Grande do Sul 15ª Fenavindima é aberta oficialmente em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Edição comemorativa do centenário de emancipação do município prossegue até 10 de março. (Foto: Andrelise Cavagnoli/Divulgação)

Em evento com presença de autoridades municipais, estaduais e líderes de entidades, foi aberta oficialmente nessa sexta-feira (23) em Flores da Cunha (Serra Gaúcha) a 15ª Festa Nacional da Vindima (Fenavindima). As atividades prosseguem até 10 de março no parque Eloy Kunz, em edição que também comemora o centenário da emancipação do município.

A programação inaugural teve apresentações culturais e protocolo conduzido pela rainha da festa, Paula Bebber, e suas princesas Bruna Marini e Caroline Lovison, enfatizando a efeméride histórica na região.

Além da grande estrela do evento, a uva, foram ressaltadas as dificuldades enfrentadas pelos primeiros imigrantes italianos e o orgulho por seu legado na agricultura, religiosidade e culinária, dentre outros aspectos.

São três finais de semana de evento, com entrada gratuita às sextas-feiras. Aos sábados e domingos, o ingresso de acesso no Parque da Vindima pode ser adquirido no local, por R$ 20. Crianças de 5 a 12 anos, bem como estudantes, idosos, jovens de baixa renda com 15 a 29 anos (mediante apresentação da carteirinha do ID Jovem do CadÚnico) e doadores de sangue pagam meia-entrada. Informações em am9producoes.com.br.

Expositores

Dos 57 estandes montados no parque, 14 destacam a agroindústrias, cinco têm foco em cervejarias artesanais e 21 atuam em espaço de multifeira, contando ainda com as nove casinhas fixas. O evento conta, ainda, com oito bancas de alimentação e lanches rápidos, além de brinquedos infláveis para a gurizada.

Vinícolas de Flores da Cunha contam um pavilhão especial, idealizado para evidenciar a bebida produzida no município. Há também uma estrutura coberta, para maior comodidade dos expositores e visitantes.

Desfiles cênicos

Retomando o trajeto original das primeiras edições da Fenavindima, ao percorrer o trajeto entre a avenida 25 de Julho e a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, os desfiles serão realizados neste domingo (25), a partir das 15h. No sábado seguinte (2), a atração está marcada para as 19h30min e no domingo de encerramento (10) às 10h. Em caso de chuva, novas datas serão informadas.

Dividido em três grandes blocos, o desfile salienta o tema “Centenário da Colheita” e começa sempre com distribuição gratuita de cachos de uva. Mais de 50 mil quilos da fruta devem ser distribuídos até o fim da feira, somando-se a degustação oferecida no Parque da Vindima.

Atividades paralelas

Os visitantes podem aproveitar o passeio ao município para conhecer desde a história da construção do Campanário da Igreja Matriz de Flores da Cunha, iniciada em 1946, até os detalhes da obra de restauro e requalificação, inaugurada em 2023. Um guia acompanhará os grupos inscritos pelo percurso.

Em horários variados, a visita tem duração máxima de 45 minutos, desde a recepção na base da torre de 55 metros de altura, subida, contemplação no topo e descida. Os ingressos custam R$ 20.

Também são atrações as vinícolas da região, passeios de turismo rural nos empreendimentos, oficinas gratuitas de gastronomia, cultura italiana e costumes da região. Outros detalhes estão no site floresdacunha.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

