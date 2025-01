Rio Grande do Sul Luiz Zaffalon é empossado como prefeito de Gravataí para o mandato 2025-2028

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Foto: Jéssica Beltrame/Ascom Gravataí

Nesta quarta-feira (1º), Luiz Zaffalon assumiu oficialmente o cargo de prefeito de Gravataí em uma cerimônia solene realizada na Câmara de Vereadores. Ao lado do vice-prefeito, Dr. Levi Melo, Zaffalon destacou os desafios e as oportunidades que marcarão os próximos quatro anos, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do município e a ampliação de serviços públicos de qualidade para os gravataienses.

Em seu discurso, o prefeito reeleito ressaltou a renovação de seu compromisso com a cidade, enfatizando a importância de uma gestão integrada com a comunidade e os demais poderes.

“Gravataí é uma cidade de grandes possibilidades, e estou mais comprometido do que nunca em transformar esse potencial em resultados concretos para a nossa população”, declarou Zaffalon.

O evento também marcou a posse dos 21 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028. Durante a solenidade, o vereador Clebes Mendes (PSDB) foi eleito presidente da Câmara Municipal, ao lado dos demais integrantes da Mesa Diretora: Bombeiro Batista (Republicanos) como vice-presidente, Roger Corrêa (PP) como 1º secretário, e Márcia Becker (PSDB) como 2ª secretária.

Composição da Câmara Municipal de Gravataí (2025-2028):

• Alex Peixe (PSDB) – Líder do governo

• Alison Silva (MDB)

• Anna Beatriz (PSD)

• Áureo Tedesco (MDB)

• Bino Lunardi (PSDB)

• Bombeiro Batista (Republicanos)

• Carlos Fonseca (Podemos)

• Claudecir Lemes (MDB)

• Clebes Mendes (PSDB)

• Dilamar (Podemos)

• Fábio Ávila (Republicanos)

• Fernando Deadpool (União Brasil)

• Guarda Moisés (Republicanos)

• Hiago Pacheco (PP)

• Márcia Becker (PSDB)

• Mario Peres (PL)

• Paulinho da Farmácia (Podemos)

• Policial Evandro Coruja (PP)

• Roger Corrêa (PP)

• Tio Airton (MDB)

• Vitalina Gonçalves (PT)

Com um clima de otimismo, a cerimônia reuniu lideranças políticas, autoridades locais e representantes da sociedade civil, todos demonstrando apoio à nova gestão. O evento marcou o início de um novo ciclo de governança, com a expectativa de avanços significativos em áreas prioritárias como infraestrutura, educação, segurança e saúde.

