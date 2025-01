Inter Inter anuncia oficialmente a saída Gabriel Carvalho para o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Meia-atacante estreou em junho de 2024 e participou de 26 partidas com a camisa do Colorado Foto: Ricardo Duarte/Inter Meia-atacante estreou em junho de 2024 e participou de 26 partidas com a camisa do Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Através de uma nota oficial publicada nesta quinta-feira (02), o Inter oficializou a venda de Gabriel Carvalho para o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa ocorrerá em agosto de 2025, quando o atleta completará 18 anos, seguindo as normas da FIFA.

O meia-atacante participou de 26 jogos, marcou um gol e deu três assistências. Sua estreia na equipe principal ocorreu em junho de 2024.

Confira nota oficial

“O Sport Club Internacional comunica que, no último dia 30 de dezembro de 2024, concretizou o acerto dos termos da negociação definitiva do meia-atacante Gabriel Carvalho com o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa do atleta ocorrerá assim que ele completar 18 anos, em agosto de 2025, respeitando as normas da FIFA.

A transação configura-se como uma das maiores da história do Clube, refletindo o reconhecimento do talento e potencial de Gabriel Carvalho, bem como a excelência na formação de atletas do Celeiro de Ases.

Natural de Porto Alegre, Gabriel ingressou nas categorias de base do Internacional aos nove anos. Estreou pelo time principal em junho de 2024, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube no século XXI. Ao longo da temporada passada, participou de 26 partidas, contribuindo com um gol e três assistências.”

