Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Tricolor estreia na competição no dia cinco de janeiro, contra o Vitória da Conquista/BA Foto: Divulgação/Grêmio Tricolor estreia na competição no dia cinco de janeiro, contra o Vitória da Conquista/BA. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

Na tarde desta quarta-feira (01), a delegação do Grêmio embarcou para Guaratinguetá, cidade onde ficará hospedado na primeira fase da Copa São Paulo 2025.

No grupo 21, o Tricolor fará a sua estreia no campeonato no dia cinco de janeiro, às 15h, contra o Vitória da Conquista/BA.

A segunda rodada será no dia oito de janeiro, também às 15h, contra o Porto Vitória/ES. A fase de grupos se encerra no dia 11 de janeiro, contra a equipe da casa, o Atlético Guaratinguetá/SP, às 13h. Os jogos serão no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite.

Confira os atletas inscritos

Goleiros: João Victor, Mateus Bertolo e Ygor;

Zagueiros: João Lima, Luis Eduardo, Nathan e Viery;

Laterais: Cristiano, Igor, Pedro Gabriel e Wesley Costa;

Meio-campistas: Araújo, Hiago, Jeferson, Kaick, Riquelme, Smiley e Tiago;

Atacantes: Alysson, Gabriel Mec, Gabriel Passos e Jardiel.

