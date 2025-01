Inter Inter sub-20 viaja para disputar a Copa São Paulo 2025

Celeiro de Ases tem estreia marcada para o dia quatro de janeiro contra o América-SE, às 15h

Na manhã desta quinta-feira (02), o Celeiro de Ases, elenco sub-20 do Inter, viajou para Guarulhos, local que fará seus jogos da primeira fase da Copa São Paulo 2025.

O primeiro jogo do Colorado acontece no próximo sábado (04), contra o América-SE, às 15h. A segunda rodada será no dia sete de janeiro, às 13h, contra o Barra. Finalizando a primeira fase, o confronto será no dia 10, às 11h, contra o Flamengo-SP.

Confira os atletas inscritos

Atacantes: Allex, Alexsandro, Pedro Henrique, João Victor, Guilherme Barbosa, Crysthyan e Gabriel Amaral.

Meio-campistas: Denis Borges, Benjamin, Dionathan, Kauan Alves e Lorenzo Vaghetti.

Laterais: Kauã Barbosa, Carlos Eduardo, Cleiton e Henrique Lipert.

Zagueiros: Cauã Ferreira, João Dalla Corte, Esley e Gabriel Lara.

Goleiros: Diego Esser e Filipe Sírio.

