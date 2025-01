Política Lula acena a militares e defende punições pelo quebra-quebra em Brasília

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

"Sempre seremos implacáveis contra qualquer tentativa de golpe. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, ninguém está preso injustamente", declarou o presidente. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o evento pelos dois anos dos ataques extremistas do 8 de Janeiro para fazer um aceno aos militares, afagar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito da trama golpista, e defender a democracia, reafirmando a importância de punição pelos responsáveis por tentativas de ruptura democrática.

Ao longo do evento Lula também citou o plano que tinha o objetivo de assassiná-lo junto com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Moraes.

Mais cedo, Lula participou da entrega das 21 obras de arte destruídas durante a invasão do Palácio do Planalto. Entre elas, estavam o relógio de Balthazar Baltimore, restaurado na Suíça ao longo de 2023 e 2024, e o painel “As Mulatas”, de Di Cavalcanti.

Logo no começo da sua fala, Lula brincou com Moraes sobre o apelido popular “Xandão”. Segundo o presidente, a referência é feita pela população em uma sinalização de popularidade do ministro por suas ações.

“Tenho 79 anos de idade, já vivi muito vendo a vida da Suprema Corte brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo, chamado Xandão. É um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, e não adianta ficar nervoso porque ninguém vai parar de te chamar de Xandão “, disse a Moraes.

Aceno a militares

Em seguida, o presidente agradeceu a presença dos comandantes do Exército, Tomás Paiva, da Marinha, Marcos Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. A fala ocorre em meio à possibilidade de militares serem denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama golpista e à tensão causada pela possibilidade de saída do ministro da Defesa, José Múcio.

Integrantes do governo e ex-ministros da Defesa avaliam que, embora Múcio tenha apaziguado a relação das Forças Armadas com Lula, qualquer novo episódio malconduzido pode gerar um refluxo de tensões.

“Quero agradecer a José Múcio [ministro da Defesa], que trouxe os três comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que a gente quer construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional. Muito obrigado pela presença, José Múcio, e os três comandantes militares.”

Lula também citou a trama golpista que tinha o objetivo de assassiná-lo, junto com Alckmin e Moraes. Lula chamou os participantes da trama de “aloprados” e “irresponsáveis” e afirmou que queriam “eliminar toda a cepa”.

“Escapei da tentativa junto com o Xandão e companheiro Alckmin de um atentando de um bando de irresponsáveis, aloprados, que acharam que não precisava deixar a Presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Fico imaginando se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles o que iria acontecer nesse País. Se estava pensando em matar o presidente do STF, o vice-presidente e a mim, eles não queriam que continuasse ninguém da nossa cepa, e conseguimos escapar.”

Por fim, o presidente defendeu a punição dos envolvidos na tentativa de golpe e afirmou que “ninguém está preso injustamente”.

“Sempre seremos implacáveis contra qualquer tentativa de golpe. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, ninguém está preso injustamente. Inclusive quem planejou nosso assassinato. Mas terão amplo direito de defesa, é claro. Ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas”, disse Lula, fazendo referência ao filme que deu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama.

Não estiveram presentes os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também chefe do Congresso; e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Todos estão em viagem fora de Brasília e enviaram representantes.

