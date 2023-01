Geral Lula adia lançamento do Minha Casa Minha Vida

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Casa Civil, Rui Costa, visitou conjunto habitacional desabitado no município de Feira de Santana na Bahia. (Foto: Manu Dias/GOVBA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou no sábado (14) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa era de que o petista entregasse casas do programa habitacional, que durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi batizado de Minha Casa Verde Amarela, ainda em janeiro.

“Vai precisar de, na melhor das hipóteses, 20 ou 30 dias para repor o que foi danificado para estar em condições de ser entregue às famílias”, disse Rui Costa durante uma visita às obras em Feira de Santana (BA) para avaliar as condições do conjunto residencial Campo Belo – Habitar do Sertão.

De acordo com Rui Costa, Lula anunciará a retomada do programa de habitação assim que conseguir entregar a obra da Bahia. “O presidente vai anunciar no ato de inauguração a retomada do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, já que foi cancelada e interrompida na faixa 1, perfil destinado às pessoas com a menor faixa de renda”, completou o ministro da Casa Civil.

Acompanhado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Rui Costa visitou as cidades de Feira de Santana e Santo Amaro para vistoriar obras residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida, que serão entregues em data ainda a ser definida pelo governo.

Em Feira de Santana, o empreendimento foi construído em 2016 e não foi entregue à população pelo antigo Governo Federal. Por conta do abandono e da falta de providências do último governo, parte da estrutura física foi comprometida, necessitando de reparos. A expectativa é de que, em um prazo de até 30 dias, os reparos sejam concluídos e o espaço seja inaugurado.

“São recursos públicos que foram abandonados, maltratados, e temos que fazer, agora, um novo investimento. Não é entregar e deixar o povo sem monitoramento. É importante, também, que tenhamos interação com o poder público municipal”, afirmou Jerônimo, que completou: “ontem, esteve aqui, por minha determinação, agentes da Segurança Pública, e vamos enfrentar esse debate também do combate à violência. A tropa vai continuar aqui até a data necessária para manter a paz e a tranquilidade para Feira de Santana”.

Rui Costa lembrou que uma das prioridades do presidente de Lula é voltar a entregar casas para o povo morar: “eu vim aqui para fazer uma vistoria, de perto. É preciso repor o material que foi furtado. Portanto, vamos precisar, na melhor das hipóteses de mais alguns dias para estar em condições de ser entregue às famílias. Faremos isso o mais rápido possível. Já vou combinar com a Caixa Econômica e com o governador Jerônimo as providências a serem tomadas. O presidente vai anunciar o ato de inauguração, a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, já que ela foi interrompida na faixa 1, que é este perfil destinado às pessoas com menor faixa de renda”. As informações são da Gazeta do Povo e do governo da Bahia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral