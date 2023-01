Geral Governo do Irã manda matar seu ex-vice-ministro da Defesa acusado de espionagem

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

De cidadania britânica e iraniana, Alireza Akbari, de 61 anos, foi sentenciado ao enforcamento. (Foto: Reprodução)

O Irã executou no sábado (14) um ex-funcionário do alto escalão do Ministério da Defesa condenado por espionagem para o Reino Unido. De cidadania britânica e iraniana, Alireza Akbari, de 61 anos, foi sentenciado ao enforcamento por “corrupção na Terra e ataque à segurança interna e externa do país”, segundo a agência de notícias Mizan. O Reino Unido chamou a execução de “ato bárbaro” e disse que o Irã “não ficará sem resposta”.

Akbari foi apresentado no Irã como “espião-chave” do Serviço Secreto de Inteligência britânico (SIS), mais conhecido como MI6, e condenado à morte no início desta semana. Veterano da guerra Irã-Iraque (1980-1988), ele ocupou os cargos de vice-ministro da Defesa para as Relações Exteriores, chefe de uma unidade em um centro de pesquisa ministerial e assessor do comandante da Marinha.

Após a execução, o governo britânico afirmou que vai convocar autoridades iranianas para repudiar a condenação. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que foi um ato “implacável e covarde”. Pouco depois, o Reino Unido afirmou que ordenou sanções contra o procurador-geral do Irã, Mohammar Jafar Montazeri.

A Anistia Internacional repudiou a execução e disse que se tratou de um ataque iraniano ao direito à vida. A França também condenou o ato “com a maior firmeza”, segundo um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores divulgado neste sábado.

O governo do Irã convocou o embaixador britânico em Teerã para protestar contra o que descreveu como “intervenções não convencionais”, denunciando o “apoio malicioso” de Londres a um “espião”.

Histórico

Em fevereiro de 2019, o jornal oficial do governo iraniano publicou uma entrevista com Alireza Akbari apresentando-o como um “ex-vice-ministro da Defesa” durante a presidência de Mohammad Khatami (1997-2005). O ministro da Defesa na época era Ali Shamjani, atual secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Akbari foi detido entre março de 2019 e março de 2020, segundo a agência Irna. A agência Mizan afirmou que ele recebia pagamentos de mais de dois milhões de dólares por seus serviços.

A mídia iraniana divulgou um vídeo no qual ele parece ser visto conversando com pessoas que seriam contatos britânicos. Essas pessoas teriam pedido a ele, entre outras coisas, informações sobre o físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, assassinado perto de Teerã em 2020 em um ataque a seu comboio pelo qual o Irã culpou Israel.

O Irã frequentemente anuncia a prisão de agentes suspeitos de trabalhar para serviços de inteligência estrangeiros. Quatro pessoas acusadas de cooperar com os serviços de inteligência israelenses foram executadas em dezembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias AFP.

