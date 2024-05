Política Lula adia viagem ao Chile para acompanhar a tragédia no Rio Grande do Sul

O presidente disse que "o Brasil está unido pelo Rio Grande do Sul" Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar a viagem que faria ao Chile nesta semana para acompanhar as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

No país sul-americano, Lula se encontraria com o presidente Gabriel Boric e empresários. A viagem será reagendada. Há a possibilidade de o petista viajar novamente ao RS nesta semana.

“A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, inicialmente prevista para os dias 17 e 18 deste mês, foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução”, informou o Itamaraty.

“O Brasil está unido pelo Rio Grande do Sul. O governo federal não mede esforços para salvar vidas e auxiliar na reconstrução do Estado. Já está em ação uma força-tarefa para levar recursos essenciais para socorrer vítimas e cuidar das famílias gaúchas”, disse Lula no domingo (12).

