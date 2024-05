Rio Grande do Sul Aumenta para 147 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

No total, 450 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil No total, 450 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Aumenta para 147 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado na noite desta segunda-feira (13) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 127 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Quase 620 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 447 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,12 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Confira o boletim

Municípios afetados: 450

Pessoas em abrigos: 77.405

Desalojados: 538.245

Afetados: 2.124.203

Feridos: 806

Desaparecidos: 127

Óbitos confirmados: 147

Óbitos em investigação*: 0

Pessoas resgatadas: 76.470

Animais resgatados: 10.814

Efetivo: 27.651

Viaturas: 4.405

Aeronaves: 41

Embarcações: 340

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

A Defesa Civil do Estado orienta às pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.

