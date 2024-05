Rio Grande do Sul Mais de 280 mil pontos permanecem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Em grande parte dos pontos, a luz foi desligada por questões de segurança devido aos alagamentos Foto: Agência Brasil Em grande parte dos pontos, a luz foi desligada por questões de segurança devido aos alagamentos. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Mais de 280 mil pontos permanecem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul em decorrência das inundações que atingem Estado, de acordo com balanço divulgado pelo governo gaúcho na noite desta segunda-feira (13).

Desse total, 137 mil pontos estão na área de concessão da CEEE Equatorial e 143,5 mil na da RGE. Em grande parte, a luz foi desligada por questões de segurança devido aos alagamentos. Confira o relatório completo divulgado pelo governo.

Rios (medição às 17h)

Lago Guaíba – Porto Alegre – 5,03 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 6,09 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,87 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari – Muçum – 15,29 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí – Feliz – 6,33 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai – Uruguaiana – 11,97 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos (São Lourenço do Sul) – 2,37 metros 7h (cota inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 137.943 pontos sem energia elétrica (7,6% do total de clientes);

RGE Sul: 143.500 pontos sem energia elétrica (4,7% do total de clientes);

Corsan: 162.662 clientes sem abastecimento de água (6% do total de clientes);

Tim: 2 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 23 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: serviço normalizado.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.046 escolas

248 municípios

29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

362.825 estudantes impactados

538 escolas danificadas com 219.459 estudantes matriculados.

83 escolas servindo de abrigo

Portos e aeroportos

As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul. Por isso, portos e aeroportos formam corredores de transporte fundamentais nesse momento, trazendo socorro e garantindo o abastecimento das regiões atingidas.

Aeroportos

Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:

Canela

Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente:

Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais

Caxias do Sul – a situação do aeroporto municipal de Caxias do Sul é constantemente atualizada, operando conforme as condições do climáticas do momento.

Santa Cruz do Sul – opera normalmente.

Portos

Porto de Porto Alegre: mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Porto de Pelotas: o embarque de toras de madeira segue suspenso e as atividades estão paralisadas no terminal.

Porto do Rio Grande: segue operando normalmente. Os ventos de quadrante sul-sudeste atingiram os 37 km/h e a correnteza foi de vazante durante toda a tarde desta segunda-feira (13/5), chegando a velocidade de 5,1 km/h em direção ao Oceano Atlântico.

Em função da correnteza e a fim de aprimorar a segurança das operações, a Praticagem da Barra vem fazendo uma avaliação para realizar as manobras de entrada e a saída de embarcações do canal de acesso ao Porto.

Travessia Rio Grande x São José do Norte

O serviço de transporte de veículos está operando normalmente, enquanto o de passageiros encontra-se suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna dos Patos.

