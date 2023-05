Política Lula afirma achar “difícil” que exploração de petróleo na foz do rio Amazonas cause problemas ambientais

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Decisão do Ibama gerou atritos no governo Lula e entre parlamentares da região amazônica Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Decisão do Ibama gerou atritos no governo Lula e entre parlamentares da região amazônica. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (22) que o governo não emitirá licença para a Petrobras pesquisar uma possível bacia de exploração de petróleo próxima à foz do rio Amazonas, no Amapá, se isso gerar problemas ambientais para a região.

Lula, no entanto, disse “achar difícil” que haja impacto para o meio ambiente. “Se explorar esse petróleo tiver problemas para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é 530 quilômetros de distância da Amazônia”, declarou o petista.

O presidente falou sobre o tema em Hiroshima, no Japão, antes de embarcar de volta para o Brasil. No país asiático, ele participou como convidado da cúpula do G7.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ) negou autorização para a Petrobras perfurar um poço de petróleo no litoral do Amapá, área considerada a foz do rio Amazonas. A estatal aguardava esse aval para fazer uma perfuração de teste a cerca de 175 quilômetros da costa.

Um parecer contra a perfuração já havia sido divulgado pela área técnica do Ibama. Agora, o presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, acompanhou o parecer.

O documento técnico apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seriam lacunas quanto à previsão de impactos da atividade em três terras indígenas em Oiapoque.

A decisão do Ibama gerou atritos no governo e entre parlamentares da região amazônica. O líder do Executivo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (AP), anunciou na sexta (19) a sua saída do partido Rede Sustentabilidade, fundado pela atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A disputa sobre a exploração de petróleo na região é apontada com um dos fatores para a saída de Randolfe da legenda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-afirma-a-dificil-que-exploracao-de-petroleo-na-foz-do-amazonas-cause-problemas-ambientais/

Lula afirma achar “difícil” que exploração de petróleo na foz do rio Amazonas cause problemas ambientais

2023-05-22