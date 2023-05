Rio Grande do Sul Painel com informações sobre Centros de Referência ao Atendimento Infantojuvenil é lançado no Rio Grande do Sul

22 de maio de 2023

Atualmente, o Estado conta com cinco CRAIs localizados em quatro macrorregiões de saúde

O governo do Rio Grande do Sul publicou nesta segunda-feira (22) o painel dos CRAIs (Centros de Referência ao Atendimento Infantojuvenil).

Fruto de uma parceria da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão com a Secretaria da Saúde, a iniciativa tem o objetivo de divulgar os CRAIs existentes no Estado, os municípios para os quais são referência e as formas de encaminhamento para os serviços.

O painel dos CRAIs faz parte do Geoportal, interface pública da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais. O portal é a principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais, serviços e aplicações do Rio Grande do Sul.

Atualmente, o Estado conta com cinco CRAIs localizados em quatro macrorregiões de saúde.

Violência contra crianças e adolescentes

No Rio Grande do Sul, foram registrados 51.805 casos de violência contra crianças e adolescentes entre 2018 e 2022, conforme dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde.

Entre as ocorrências, 11.886 foram de violência sexual, o que representa 23% do total das notificações.

Os CRAIs oferecem programas e serviços que proporcionam atenção e atendimento integral e interinstitucional às crianças e aos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e têm como objetivo evitar a revitimização, a exposição e o desgaste físico e emocional gerados pela circulação das vítimas entre os diferentes órgãos de atendimento.

Painel com informações sobre Centros de Referência ao Atendimento Infantojuvenil é lançado no Rio Grande do Sul

