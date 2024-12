Política Lula lamenta a morte de Collares e afirma que o ex-governador deixou “um grande legado para o Brasil”

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Meus sentimentos aos familiares e admiradores deste grande brasileiro", disse Lula Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil "Meus sentimentos aos familiares e admiradores deste grande brasileiro", disse Lula. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, na manhã desta terça-feira (24), a morte do ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares, o único negro eleito para o cargo na história do Estado. O petista afirmou que o gaúcho “deixa um grande legado para o Brasil”.

“Nos despedimos nesta madrugada de Alceu Collares, um dos grandes políticos brasileiros. Gaúcho de Bagé, foi o único governador negro do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT ao lado de Leonel Brizola. Sempre defendendo os trabalhadores e as causas trabalhistas do País, Collares deixa um grande legado para o Brasil. Meus sentimentos aos familiares e admiradores deste grande brasileiro”, escreveu Lula nas redes sociais.

Collares morreu na madrugada desta terça-feira (24), aos 97 anos. Ele estava internado desde o dia 16 deste mês no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com pneumonia. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff também lamentou a morte de Collares. “Lamento profundamente a partida de Alceu Collares. O Brasil e o Rio Grande do Sul perdem um grande político, que teve uma vida honrada, de respeito e de luta pelos direitos do povo. E eu perco um amigo generoso, com quem tive o privilégio de conviver e trabalhar. Collares deixa um legado de realizações e fará muita falta à política brasileira. Minha solidariedade à sua família e aos seus amigos neste momento difícil”, afirmou a petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-afirma-lamenta-morte-de-collares-e-afirma-que-o-ex-governador-deixou-um-grande-legado-para-o-brasil/

Lula lamenta a morte de Collares e afirma que o ex-governador deixou “um grande legado para o Brasil”

2024-12-24